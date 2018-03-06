Матч против ПСЖ может стать 100-м для Бензема в Лиге Чемпионов

Мадридский "Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграет с ПСЖ.

Этот матч может стать сотым в турнире для нападающего французского клуба Карима Бензема. В данный момент форвард сыграл 80 матчей в ЛЧ за "Реал" и 19 за свой бывший клуб "Лион".

Стоит отметить, что 30-летний Бензема с 53 голами является пятым бомбардиром в истории турнира.

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