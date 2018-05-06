Матч против "Реала" может стать последним для Месси в текущем сезоне за "Барселону"

Сегодняшний матч против мадридского "Реала" может стать последним для ведущего форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в текущем сезоне за клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний форвард достиг договоренности с тренерским штабом своей команды о том, что он не будет рисковать своим здоровьем в преддверии Чемпионата Мира в России в оставшихся трех играх чемпионата, которые ничего не значат для "сине-гранатовых".

Отметим, что кроме "Реала", "Барселоне" осталось сыграть в Ла Лиге с "Вильярреалом", "Леванте" и "Реалом Сосьедад".

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