Матч против "Реала" может стать последним для Месси в текущем сезоне за "Барселону"

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Матч против "Реала" может стать последним для Месси в текущем сезоне за "Барселону"Сегодняшний матч против мадридского "Реала" может стать последним для ведущего форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в текущем сезоне за клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний форвард достиг договоренности с тренерским штабом своей команды о том, что он не будет рисковать своим здоровьем в преддверии Чемпионата Мира в России в оставшихся трех играх чемпионата, которые ничего не значат для "сине-гранатовых".

Отметим, что кроме "Реала", "Барселоне" осталось сыграть в Ла Лиге с "Вильярреалом", "Леванте" и "Реалом Сосьедад".

Не пропустите: превью к матчу "Барселона" - "Реал". | soccernews.ru

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