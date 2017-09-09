Матч против "Рубина" стал знаковым для Промеса

Матч против казанского "Рубина" стал знаковым для вингера московского "Спартака" Квинси Промеса.

Так, 25-летний футболист не только сыграл свой сотый официальный матч за "красно-белых", но и, поразив ворота Сергея Рыжикова на 48-й минуте всречи, забил за свой клуб 50-й гол.

Отметим, что за десять минут до конца матча забитый мяч Промеса остается единственным в матче.

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