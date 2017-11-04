Матч против "Севильи" станет для Месси 600-м в футболке "Барселоны"

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Матч против "Севильи" станет для Месси 600-м в футболке "Барселоны"

Сегодня форвард Лионель Месси проведет 600-й матч за "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.

30-летний аргентинец дебютировал за "Барселону" в 2004 году. За это время он провел 392 матча в Примере, 119 - в Лиге Чемпионов, 62 - в кубке Испании, 17 - в Суперкубке Испании, 5 - на клубном Чемпионате Мира и 4 - в Суперкубке УЕФА.

Также отметим, что за 599 игр за "Барселону" Месси забил 523 гола.

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