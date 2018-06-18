Матч против Швейцарии для Неймара в нескольких фото

Во вчерашнем матче группового этапа Чемпионата Мира против сборной Швейцарии форвард национальной команды Бразилии Неймар часто оказывался на газоне из-за жесткой игры футболистов соперника.

Напомним, 26-летний нападающий "селесао" лишь недавно вернулся в строй после тяжелой травмы, полученной еще в феврале в игре за ПСЖ.

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