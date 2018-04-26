Матч против "Ювентуса" принесет "Интеру" рекордную выручку
Матч 35-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Ювентусом" пройдет при полных трибунах, сообщает официальный твиттер клуба.
На матч проданы все 78 328 билетов. Выручка миланского клуба за билеты составит рекордные для Италии 5 миллионов евро.
Напомним, что в данный момент "Ювентус" лидирует в Серии А, но опережает ближайшего преследователя "Наполи" всего на одно очко. Что касается "Интера", то "нерадзурри" занимают пятую позицию и отстают от зоны Лиги Чемпионов также на одно очко.
Матч "Интер" – "Ювентус" состоится в субботу, 28 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|85
|2
|Наполи
|34
|84
|3
|Рома
|34
|67
|4
|Лацио
|34
|67
|5
|Интер Милан
|34
|66
|6
|Аталанта
|34
|55
|7
|Милан
|34
|54
|8
|Сампдория
|34
|51
|9
|Фиорентина
|34
|51
|10
|Торино
|34
|47
|11
|Дженоа
|34
|41
|12
|Болонья
|34
|39
|13
|Сассуоло
|34
|37
|14
|Кальяри
|34
|33
|15
|Удинезе
|34
|33
|16
|Кьево
|34
|31
|17
|Кротоне
|34
|31
|18
|СПАЛ
|34
|29
|19
|Хеллас Верона
|34
|25
|20
|Беневенто
|34
|17