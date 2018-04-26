Матч против "Ювентуса" принесет "Интеру" рекордную выручку

Теги интер миланювентус

Матч против "Ювентуса" принесет "Интеру" рекордную выручку

Матч 35-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Ювентусом" пройдет при полных трибунах, сообщает официальный твиттер клуба.

На матч проданы все 78 328 билетов. Выручка миланского клуба за билеты составит рекордные для Италии 5 миллионов евро.

Напомним, что в данный момент "Ювентус" лидирует в Серии А, но опережает ближайшего преследователя "Наполи" всего на одно очко. Что касается "Интера", то "нерадзурри" занимают пятую позицию и отстают от зоны Лиги Чемпионов также на одно очко.

Матч "Интер" – "Ювентус" состоится в субботу, 28 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени.

Не пропустите: Украинский клуб отказал "Интеру" в продаже своего игрока за пять миллионов евро. | http://soccernews.ru

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2 Наполи 34 84
3 Рома 34 67
4 Лацио 34 67
5 Интер Милан 34 66
6 Аталанта 34 55
7 Милан 34 54
8 Сампдория 34 51
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12 Болонья 34 39
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