Матч против "Ювентуса" принесет "Интеру" рекордную выручку

Матч 35-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Ювентусом" пройдет при полных трибунах, сообщает официальный твиттер клуба.

На матч проданы все 78 328 билетов. Выручка миланского клуба за билеты составит рекордные для Италии 5 миллионов евро.

Напомним, что в данный момент "Ювентус" лидирует в Серии А, но опережает ближайшего преследователя "Наполи" всего на одно очко. Что касается "Интера", то "нерадзурри" занимают пятую позицию и отстают от зоны Лиги Чемпионов также на одно очко.

Матч "Интер" – "Ювентус" состоится в субботу, 28 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени.

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