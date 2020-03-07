Матч ПСЖ - "Боруссия" в Лиге Чемпионов могут перенести из-за коронавируса
Проведение ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и дортмундской "Боруссией" находится под вопросом.
Согласно календарю, игра должна состояться в среду, 11 марта, но распространение коронавируса во Франции может внести корректировки в эти планы.
По информации L'Equipe, УЕФА может перенести встречу на 17 или 18 марта.
Напомним, что в первом матче "Боруссия" обыграла ПСЖ со счётом 2:1.
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