Матч ПСЖ - "Истанбул" прерван из-за расизма со стороны арбитра



Матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Истанбул Башакшехир" прерван в первом тайме при счете 0:0.

На 14-й минуте тренер турецкого клуба Пьер Вебо набросился на резервного арбитра Себастьян Колческу, обвинив его в расизме. За свой поступок Вебо получил красную карточку, а игроки "Истанбул Башакшехир" в полном составе покинули поле. Также красную карточку получил находившийся в запасе нападающий гостей Демба Ба.

После пяти туров ПСЖ занимает второе место в группе Н, набрав девять очков, и имеет отличные шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. "Истанбул Башакшехир" с тремя очками потерял шансы на еврокубковую весну.

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