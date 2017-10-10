Матч пятого раунда Кубка Франции завершился на 28-й минуте

Матч пятого раунда Кубка Франции между командами "Марли-ла-Виль" и "Версаль" был завершен на 28-й минуте.

Как сообщает источник, 28-летний футболист стал жертвой инфаркта на поле.

Футболиста доставили в больницу в Ольне-су-Буа, но он до сих пор не пришел в сознание. | http://soccernews.ru