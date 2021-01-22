Матч "Реал" - "Хетафе" перенесли из-за вылета мадридцев из Кубка Испании

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Матч "Реал" - "Хетафе" перенесли из-за вылета мадридцев из Кубка Испании

Названа новая дата проведения перенесённого матча 1-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Хетафе".

Как сообщает Marca, в связи с вылетом "сливочных" из Кубка Испании игру перенесли с 17 на 9 февраля.

Изначально встреча не состоялась в сентябре из-за участия мадридцев в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Реал" занимает второе место в Примере, набрав 37 очков в 18 турах. "Хетафе" идёт 10-м с 23 баллами после 18 матчей.

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