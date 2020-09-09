Товарищеский матч "Реал" - "Райо Вальекано" отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, клубы решили отложить встречу, чтобы защитить остальных футболистов.

Результаты тестов станут известны сегодня, 9 сентября. Игра должна была пройти на стадионе имени Альфредо Ди Стефано.

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