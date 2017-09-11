Матч "Реала" и "Барселоны" перенесен

Матч 17-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" перенесен по причине участия мадридской команды в клубном чемпионате мира.

Таким образом, игра пройдет 23 декабря, а не 20, как планировалось ранее.

Клубный международный турнир пройдет с 6 по 16 декабря.

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