Матч "Реала" и "Барселоны" перенесен

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Матч "Реала" и "Барселоны" перенесенМатч 17-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" перенесен по причине участия мадридской команды в клубном чемпионате мира.

 Таким образом, игра пройдет 23 декабря, а не 20, как планировалось ранее.

Клубный международный турнир пройдет с 6 по 16 декабря. 

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5 Леганес 3 6
6 Атлетико Мадрид 3 5
7 Реал Мадрид 3 5
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