Матч Россия - Хорватия стал самым рейтинговым событием на украинском ТВ

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии стал лидером по просмотрам на турнире на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала "Интер".

"Абсолютным лидером просмотра на нынешнем чемпионате стал матч Россия – Хорватия: доля поединка по аудитории "18+" составила 26 процентов по всей Украине и 31,4 процента в городах с населением от 50 тысяч человек. По целевой аудитории 18-54 лет в крупных городах матч собрал долю 30,6 процента, оторвавшись от ближайшего конкурента более чем в два раза", - заявили на телеканале.

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