Матч Россия - Польша все-таки может состояться

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Матч Россия - Польша все-таки может состояться

Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен

Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести полуфинальный стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши, сообщает Interia.

По сведениям источника, поединок может быть перенесен с марта на июнь. Итоговое решение ещё не принято.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.  Причиной стала специальная операция России на территории Украины.

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