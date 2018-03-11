Матч "Рубин" - "Спартак" может быть перенесен в Москву

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Матч "Рубин" - "Спартак" может быть перенесен в Москву

Матч 22-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Спартаком" может пройти не в Казани, а в Москве, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, поединок может быть перенесен из-за холодной погоды в Казани. В ближайшее время эта информация может получить подтверждение.

Матч "Рубин" - "Спартак" запланирован на 20 марта.

Этот поединок из-за одноматчевой дисквалификации пропустит полузащитник "красно-белых" Квинси Промес.

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