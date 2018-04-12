Матч с "Арсеналом" стал рекордным для стадиона ЦСКА по посещаемости

Теги цска москваарсенал лондон

Матч с "Арсеналом" стал рекордным для стадиона ЦСКА по посещаемости

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА играет с "Арсеналом".

На этой встрече присутствуют 29284 болельщиков и это является рекордом для домашнего стадиона армейцев "ВЭБ Арене".

Не пропустите: Вернблум не поможет ЦСКА в матче с "Арсеналом" из-за травмы. | http://soccernews.ru

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