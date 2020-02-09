Матч с "Байером" показал, почему "Боруссия" не будет претендовать на победу в Бундеслиге. Такой дисбаланс не приводит к первому месту!

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Матч с "Байером" показал, почему "Боруссия" не будет претендовать на победу в Бундеслиге. Такой дисбаланс не приводит к первому месту!

"Боруссия" ударно начала второй круг Бундеслиги, забив 15 голов за три стартовых матча. "Байер" также демонстрировал хороший футбол, однако в предыдущем туре потерял очки. Посреди недели команды по-разному выступили в Кубке Германии – Леверкузен прошел в четвертьфинал, а Дортмунд сенсационно вылетел от "Вердера". Последняя неудача и травма Марко Ройса побудили тренерский штаб "шмелей" изменить схему. Люсьен Фавр отказался от привычной в последнее время 3-4-3, сыграл с 4 защитниками, впервые выпустил в старте Эмре Джана, а Юлиана Брандта с опорной зоны перевел на позицию "десятки". Петер Бош наоборот выстроил "Байер" в формации с тремя центрбеками. На старте встречи ни одна из команд не имела ощутимого преимущества, зрители наблюдали за прессингом и тактической борьбой. "Боруссия" создавала моменты благодаря активности Джейдона Санчо, который феерил на левом фланге атаки. Он пытался вывести на удар Холанда, а когда это удалось – выстрел Эрлинга потянул голкипер. "Байер" ответил классным атакой от вратаря: Градецки, Хавертц, Амири, Фолланд, гол. Хозяева разорвали соперника в три передачи, а Кевин уверенно открыл счет.
В составе "Боруссии" очень старался Юлиан Брандт, приехавший в гости к бывшей команде. Леверкузенского болельщики устроили ему горячий прием. Забавно, что это сыграло с ними злую шутку. Брандта забросали с трибун мусором, поэтому вместо него выполнять угловой пошел Санчо. Джейдон роскошно подал, а Матс Хуммельс выиграл верховую борьбу и загнал мяч в сетку. "Байер" через некоторое время снова забил результате активности Диаби – Мусса разогнал первый темп атаки, а второй темп завершил точным ударом, однако арбитры справедливо зафиксировали офсайд. А вот помешать голу Эмре Джана не мог никто. Немец в дебютном матче после возвращения в Бундеслигу издалека разрядил фантастическую пушку – мяч влетел точно в "девятку"! Это было гениально!
В конце первого тайма "аптекари" сравняли счет – Кевин Фолланд оформил дубль. Розыгрыш углового, подача на дальнюю штангу, скидка Джонатана Та в центр и мощный удар форварда прошил оборону Дортмунда – 2:2 к перерыву. После отдыха уровень активности, агрессии и напряжения только возрос. "Боруссия" могла забить третий после рейда Джейдона Санчо с левого фланга в центр. Англичанин с помощью Ашрафа Хакими оформил эффектный гол, однако VAR отменил взятие ворот из-за нарушения Джованни Рейны (в перерыве заменил Брандта) против Ларса Бендера далеко от мяча. 17-летний Джио пытался реабилитироваться мощным ударом – Лукаш Градецки потянул, а от его спины мяч отлетел в штангу. "Байер" устоял, но ненадолго. Правда, хозяева и сами имели шанс выйти вперед. Кевин Фолланд воспользовался ошибкой "шмелей" в центре поля и вывел Кая Хавертца на свидание с голкипером. Молодой лидер Леверкузена все сделал правильно, но попал в каркас ворот. Хавертц простил дортмундцам, а те взаимностью не ответил. Бомбезний розыгрыш с участием Холанд, Хакими, Санчо и Геррейро завершился результативным ударом последнего.
Впрочем, до развязки было еще далеко. Фанов "Бай-Арены" ждала дикая концовка. Сначала "Байер" забил из офсайда, а затем в течении минуты провел два "законные" гола. В защитной структуре "Боруссии" были огромные свободные зоны, этим и воспользовались леверкузенцы. Кай Хавертц проткнул мяч на Кевина Фолланда, тому пробить не позволили, но мяч отскочил к Леону Бейли. Хладнокровное завершение от ямайца – промежуточная ничья! А через несколько мгновений Байер вырвал победу! Эпизодическая нашествие на ворота гостей привело к окончательному хаосу во владениях Романа Бюрки. "Боруссия" отбивалась, но "аптекари" своего добились: пятка Леона Бейли, подача Дейли Синкгравена и удар Ларса Бендера. 4:3 – безумие! Лучший шанс спасти команду Люсьена Фавра имел Витсель, который после углового с метра головой не попал в створ. Байер после этой победы набрал 37 очков и приблизился к зоне Лиги Чемпионов на расстояние 2 пунктов. Боруссия Д с 39 зачетными баллами осталась третьей.

Подобной феерии не ждал никто!

Встречались две команды с мощнейшим контрпрессингом в Бундеслиге. Поэтому картина поединка – мало моментов, но острые – вполне отвечала прогнозам. Большинство атак соперники тушили на начальной стадии, но ,когда случался сбой в системе – на твои ворота летел убийственный выпад. Фактически все осмысленные атаки в обе стороны завершились или засчитанными голами, или незасчитанными, или попаданиями в каркас. У вратарей не было шансов. Система xG выдала очень низкие цифры, однако каждый второй эпизод можно было назвать если не 100-процентным, то 70-процентным. Итоговый счет стал следствием не только высокой реализации (взятие ворот Джана и Бендера действительно сложно повторить), но и стиля "Боруссии" и "Байера". Топ-класс атакующих исполнителей и грубые ошибки в обороне также поспособствовали феерии.

"Боруссия" – это магия в атаке и ужас в обороне

Матч на "Бай-Арене" хорошо резюмировал текущее состояние Дортмунда. Игра впереди науровне, контрпрессинг в порядке, прекрасная геометрия быстрых атак. Эрлингу Холланду было трудно, но он очень старался, подыгрывал партнерам, выгрызал мяч, выиграл 6 верховых дуэлей. Конечно, с динамикой 3-2-1-0 голов критики не избежать, но говорить надо о другом. Во втором тайме средний возраст дортмундской атакующей четверки составлял 19 лет (почему вместо травмированного Брандта вышел юный Джио Рейна, а не Торган Азар – загадка), и все они достойно отработали. В то же время в "Боруссии" катастрофические проблемы с обороной. Даже когда "шварцгельбен" громили "Унион", "Аугсбург" и "Кельн", в Германии много говорили о провалах у своих ворот. 3 пропущенные от "Вердера" еще раз предупредили, а первый серьезный оппонент отгрузил 4 за спину Бюрки. "Боруссия" очень уязвима к быстрым выпадам, а хуже оппонента, чем "Байер" (ТОП-1 Бундеслиги по прямоте атак), не найти. Первый гол хозяева забили после трех передач, третий – после двух. "Шмели" не успевают перестроиться, каждая ошибка приводит к опасной атаке. Другая болезненная точка команды – оборона при стандартах. Никого не удивило, когда второй гол "Байера" влетел после углового. Перед четвертым также возникла похожая на стандарт ситуация, когда футболисты не знали, как двигаться в собственной штрафной при подаче.
Регресс Мануэля Аканджи продолжается, Лукаш Пищек уже не тянет физически, Дан-Аксель Загаду пока слабый в позиционной игре, Матс Хуммельс не успевает всех страховать. Схема с тремя центрбеками частично маскировала низкое качество обороны количеством, однако в Леверкузене тренерский штаб "Боруссии" решил от нее отказаться. Люсьен Фавр предпочел гибрида, где Аканджи закрывал правый фланг, но не ходил вперед. Мануэля это не спасло – он снова разочаровал. Хотя структура прессинга на бровках работала неплохо – дыры возникали в центре. Опорная зона номинально укрепилась, ведь вместо Юлиана Брандта там появился Эмре Джан. Однако проваливался Витсель. В трех ключевых атаках прошли передачи ему за спину в свободную зону. Нынешняя несбалансированная "Боруссия" не способна выиграть Бундеслигу! Ждем новых оригинальных решений.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 41
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 21 39
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 21 37
6 Шальке Шальке 21 35
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 21 33
8 Фрайбург Фрайбург 21 32
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 21 28
10 Вольфсбург Вольфсбург 21 28
11 Унион Берлин Унион Берлин 21 26
12 Аугсбург Аугсбург 21 26
13 Кельн Кельн 20 23
14 Герта Герта 21 23
15 Майнц 05 Майнц 05 21 21
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 21 17
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 21 17
18 Падерборн Падерборн 21 16
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