Матч с "Байером" показал, почему "Боруссия" не будет претендовать на победу в Бундеслиге. Такой дисбаланс не приводит к первому месту!

"Боруссия" ударно начала второй круг Бундеслиги, забив 15 голов за три стартовых матча. "Байер" также демонстрировал хороший футбол, однако в предыдущем туре потерял очки. Посреди недели команды по-разному выступили в Кубке Германии – Леверкузен прошел в четвертьфинал, а Дортмунд сенсационно вылетел от "Вердера". Последняя неудача и травма Марко Ройса побудили тренерский штаб "шмелей" изменить схему. Люсьен Фавр отказался от привычной в последнее время 3-4-3, сыграл с 4 защитниками, впервые выпустил в старте Эмре Джана, а Юлиана Брандта с опорной зоны перевел на позицию "десятки". Петер Бош наоборот выстроил "Байер" в формации с тремя центрбеками. На старте встречи ни одна из команд не имела ощутимого преимущества, зрители наблюдали за прессингом и тактической борьбой. "Боруссия" создавала моменты благодаря активности Джейдона Санчо, который феерил на левом фланге атаки. Он пытался вывести на удар Холанда, а когда это удалось – выстрел Эрлинга потянул голкипер. "Байер" ответил классным атакой от вратаря: Градецки, Хавертц, Амири, Фолланд, гол. Хозяева разорвали соперника в три передачи, а Кевин уверенно открыл счет.

В составе "Боруссии" очень старался Юлиан Брандт, приехавший в гости к бывшей команде. Леверкузенского болельщики устроили ему горячий прием. Забавно, что это сыграло с ними злую шутку. Брандта забросали с трибун мусором, поэтому вместо него выполнять угловой пошел Санчо. Джейдон роскошно подал, а Матс Хуммельс выиграл верховую борьбу и загнал мяч в сетку. "Байер" через некоторое время снова забил результате активности Диаби – Мусса разогнал первый темп атаки, а второй темп завершил точным ударом, однако арбитры справедливо зафиксировали офсайд. А вот помешать голу Эмре Джана не мог никто. Немец в дебютном матче после возвращения в Бундеслигу издалека разрядил фантастическую пушку – мяч влетел точно в "девятку"! Это было гениально!

В конце первого тайма "аптекари" сравняли счет – Кевин Фолланд оформил дубль. Розыгрыш углового, подача на дальнюю штангу, скидка Джонатана Та в центр и мощный удар форварда прошил оборону Дортмунда – 2:2 к перерыву. После отдыха уровень активности, агрессии и напряжения только возрос. "Боруссия" могла забить третий после рейда Джейдона Санчо с левого фланга в центр. Англичанин с помощью Ашрафа Хакими оформил эффектный гол, однако VAR отменил взятие ворот из-за нарушения Джованни Рейны (в перерыве заменил Брандта) против Ларса Бендера далеко от мяча. 17-летний Джио пытался реабилитироваться мощным ударом – Лукаш Градецки потянул, а от его спины мяч отлетел в штангу. "Байер" устоял, но ненадолго. Правда, хозяева и сами имели шанс выйти вперед. Кевин Фолланд воспользовался ошибкой "шмелей" в центре поля и вывел Кая Хавертца на свидание с голкипером. Молодой лидер Леверкузена все сделал правильно, но попал в каркас ворот. Хавертц простил дортмундцам, а те взаимностью не ответил. Бомбезний розыгрыш с участием Холанд, Хакими, Санчо и Геррейро завершился результативным ударом последнего.

Впрочем, до развязки было еще далеко. Фанов "Бай-Арены" ждала дикая концовка. Сначала "Байер" забил из офсайда, а затем в течении минуты провел два "законные" гола. В защитной структуре "Боруссии" были огромные свободные зоны, этим и воспользовались леверкузенцы. Кай Хавертц проткнул мяч на Кевина Фолланда, тому пробить не позволили, но мяч отскочил к Леону Бейли. Хладнокровное завершение от ямайца – промежуточная ничья! А через несколько мгновений Байер вырвал победу! Эпизодическая нашествие на ворота гостей привело к окончательному хаосу во владениях Романа Бюрки. "Боруссия" отбивалась, но "аптекари" своего добились: пятка Леона Бейли, подача Дейли Синкгравена и удар Ларса Бендера. 4:3 – безумие! Лучший шанс спасти команду Люсьена Фавра имел Витсель, который после углового с метра головой не попал в створ. Байер после этой победы набрал 37 очков и приблизился к зоне Лиги Чемпионов на расстояние 2 пунктов. Боруссия Д с 39 зачетными баллами осталась третьей.

Подобной феерии не ждал никто!

Встречались две команды с мощнейшим контрпрессингом в Бундеслиге. Поэтому картина поединка – мало моментов, но острые – вполне отвечала прогнозам. Большинство атак соперники тушили на начальной стадии, но ,когда случался сбой в системе – на твои ворота летел убийственный выпад. Фактически все осмысленные атаки в обе стороны завершились или засчитанными голами, или незасчитанными, или попаданиями в каркас. У вратарей не было шансов. Система xG выдала очень низкие цифры, однако каждый второй эпизод можно было назвать если не 100-процентным, то 70-процентным. Итоговый счет стал следствием не только высокой реализации (взятие ворот Джана и Бендера действительно сложно повторить), но и стиля "Боруссии" и "Байера". Топ-класс атакующих исполнителей и грубые ошибки в обороне также поспособствовали феерии.

"Боруссия" – это магия в атаке и ужас в обороне

Матч на "Бай-Арене" хорошо резюмировал текущее состояние Дортмунда. Игра впереди науровне, контрпрессинг в порядке, прекрасная геометрия быстрых атак. Эрлингу Холланду было трудно, но он очень старался, подыгрывал партнерам, выгрызал мяч, выиграл 6 верховых дуэлей. Конечно, с динамикой 3-2-1-0 голов критики не избежать, но говорить надо о другом. Во втором тайме средний возраст дортмундской атакующей четверки составлял 19 лет (почему вместо травмированного Брандта вышел юный Джио Рейна, а не Торган Азар – загадка), и все они достойно отработали. В то же время в "Боруссии" катастрофические проблемы с обороной. Даже когда "шварцгельбен" громили "Унион", "Аугсбург" и "Кельн", в Германии много говорили о провалах у своих ворот. 3 пропущенные от "Вердера" еще раз предупредили, а первый серьезный оппонент отгрузил 4 за спину Бюрки. "Боруссия" очень уязвима к быстрым выпадам, а хуже оппонента, чем "Байер" (ТОП-1 Бундеслиги по прямоте атак), не найти. Первый гол хозяева забили после трех передач, третий – после двух. "Шмели" не успевают перестроиться, каждая ошибка приводит к опасной атаке. Другая болезненная точка команды – оборона при стандартах. Никого не удивило, когда второй гол "Байера" влетел после углового. Перед четвертым также возникла похожая на стандарт ситуация, когда футболисты не знали, как двигаться в собственной штрафной при подаче.

Регресс Мануэля Аканджи продолжается, Лукаш Пищек уже не тянет физически, Дан-Аксель Загаду пока слабый в позиционной игре, Матс Хуммельс не успевает всех страховать. Схема с тремя центрбеками частично маскировала низкое качество обороны количеством, однако в Леверкузене тренерский штаб "Боруссии" решил от нее отказаться. Люсьен Фавр предпочел гибрида, где Аканджи закрывал правый фланг, но не ходил вперед. Мануэля это не спасло – он снова разочаровал. Хотя структура прессинга на бровках работала неплохо – дыры возникали в центре. Опорная зона номинально укрепилась, ведь вместо Юлиана Брандта там появился Эмре Джан. Однако проваливался Витсель. В трех ключевых атаках прошли передачи ему за спину в свободную зону. Нынешняя несбалансированная "Боруссия" не способна выиграть Бундеслигу! Ждем новых оригинальных решений.