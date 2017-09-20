Матч с "Бертон Альбион" пропустят четыре футболиста основы "МЮ"

Теги манчестер юнайтедбертон альбион

Матч с "Бертон Альбион" пропустят четыре футболиста основы "МЮ"

Четыре игрока основного состава "Манчестер Юнайтед" не сыграют с "Бертон Альбион".

Как сообщает Manchester Evening News, матч пропустят Антонио Валенсия, Давид Де Хеа, Неманья Матич и Эрик Байи.

Матч между "МЮ" и "Бертон Альбион" состоится сегодня в 22:00.

Читайте также: Моуринью рассказал, почему Лукаку отдал предпочтение "Манчестер Юнайтед" перед "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов