Матч с "Бертон Альбион" пропустят четыре футболиста основы "МЮ"

Четыре игрока основного состава "Манчестер Юнайтед" не сыграют с "Бертон Альбион".

Как сообщает Manchester Evening News, матч пропустят Антонио Валенсия, Давид Де Хеа, Неманья Матич и Эрик Байи.

Матч между "МЮ" и "Бертон Альбион" состоится сегодня в 22:00.

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