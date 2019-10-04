Матч с "Брюгге" как квинтэссенция проблем "Реала"! Выделяем главные причины, почему "сливочные" так плохи в текущем сезоне

Мадридский "Реал" катастрофически стартовал в Лиге Чемпионов 2019/20, набрав лишь одно очко после двух первых матчей. Домашнее фиаско (а ничью по-другому и не назовешь!) с "Брюгге" обнажило 5 серьезных проблем команды Зидана. Редакция Soccernews попыталась разобраться, что же не так с мадридским грандом

"Барселона" без палочки

Мадрид много держит мяч, но это не приносит никакой пользы. В первом тайме "бельгийского фиаско" владения переваливало за 73%, что стало личным рекордом "бланкос" после второго пришествия Зидана. Похожий показатель "Реал" демонстрировал еще на старте прошлого сезона: 77,9% против "Хетафе" (2:0) и 77,2% против "Леганеса" (4:1). Однако, в обоих случаях длительная работа с мячом позволяла мадридцам побеждать, они реально контролировали игру, редко позволяя соперникам проводить быстрые контратаки – с Брюгге все было наоборот. Бельгийцам хватило трех подходов к воротам Куртуа, чтобы забить два шокирующих мяча. Так называемый "каталонский вирус", похоже, добрался Бернабеу. Владеть мячом – это хорошо, но если не конвертировать это время в остроту, то толку не будет. И "Брюгге" в данном случае – лишь показательный пиковый момент, а не разовая акция. Даже в Ла Лиге количество игрового времени, которое "Реал" проводит с мячом не пропорционально его опасным моментам.

Карвахаль с функциями разводящего – это вообще что?

Команда Зидана продолжает страдать в середине поля. С такими выдающимися мастерами как Кроос, Модрич, Азар и Каземиро мадридцы чаще всего начинали собственные атаки через правый фланг обороны. Роль некого диспетчера неожиданно повесили на Данни Карвахаля, который выполнил больше передач, чем любой из игроков "Реала" – 83. Испанский латераль не отличался оригинальностью решений, ища в большинстве случаев Васкеса – одного из главных виновников сенсационной ничьей. Слабая форма хавбеков, в частности, Крооса и Модрича, не первый раз создает Зизу немало проблем. И как тут не вспомнить, что французский специалист настаивал на приобретении Поля Погба, однако президент не был готов обижать кого-то из "старых солдат". Возможно, до открытия зимнего трансферного окна Перес таки изменит свое мнение. Погба, Эриксен и ван де Беек снова на карандаше.

Васкес не раз спасал Зидана, а теперь подчищать нужно за ним самим

Испанская пресса нещадно уничтожала галисийского вингера после противостояния с "Брюгге". За 67 минут игры бывший любимец мадридской публики исполнил лишь 29 пасов – худший результат после несчастного Начо, который выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы колена. Инертный Лукас почти не заострял, регулярно проигрывал свои дуэли Соболю и Симону, 16 раз терял мяч на чужой половине поля. Серый футбол 28-летнего галисийца, а также нестабильность юного Винисиуса (ни одного удара, один удачный обыгрыш, 10 потерь) изрядно упростили задачу левому защитнику Соболю, который чувствовал себя, как рыба в воде на левом фланге обороны "Брюгге", отсюда же - третий самый высокий балл в составе гостей (7.4).

Азар не в своей тарелке

Бельгиец после трансфера в "Реал" не демонстрирует даже 50% собственного потенциала. Заметный невооруженным глазом лишний вес, недостаток нацеленности на ворота, отсутствие ритма и слабая коммуникация с партнерами – это только первое, что бросается в глаза, наблюдая за мадридской версии Азара. Отчетный поединок не стал исключением. Один из лучших игроков мира фактически потерялся в матче против откровенного середняка европейского футбола, провалив каждую из трех попыток обыграть соперника. Подбили печальную статистику бельгийца 18 потерь, один удар в створ, который стал легкой добычей голкипера и три выигранные единоборства с 13-ти. Конечно, многие оправдает плохой старт Азара недавней травмой, но футболисты такого уровня просто обязаны давать больше, тем более, когда за тебя выложили 100 млн евро.

Куртуа снова никуда не годится. Ареоля станет основным?

В трех предыдущих матчах (против "Севильи", "Осасуны" и "Атлетико") команда Зидана ощутила на себе лишь один удар в створ своих ворот. Казалось, что мадридцам наконец удалось наладить игру в обороне после парижской позора, однако экс-форвард украинской "Зари" Деннис Бонавентуре быстро напомнил о старых кошмарах. В первом тайме Брюгге реализовал два выстрела из трех, а после перерыва Ареоля чудом спас Мадрид от еще одного пропущенного мяча. На выходе – четыре удара с двумя голами и старые дискуссии о роли "первого номера", хотя Куртуа больше не должен соревноваться с опытным Навасом. Фанаты освистывают бельгийца и аплодисментами встречают его нового конкурента, Ареоля. Вратарский вопрос снова актуален!