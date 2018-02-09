Матч с "Фиорентиной" станет для Аллегри 200-м во главе "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри проведет свой 200-й матч во главе туринского клуба.

Юбилейным для наставника станет матч 24-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины", который состоится сегодня, 9 февраля.

50-летний Аллегри возглавляет "Юве" с 2014 года. Под его руководством команда одержала 141 победу, 32 раза сыграла вничью и потерпела 26 поражений. Аллегри по три раза выиграл с "Ювентусом" чемпионат и Кубок Италии.

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