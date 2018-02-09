Матч с "Фиорентиной" станет юбилейным для Буффона

Теги ювентусфиорентинаджанлуиджи буффон

Матч с "Фиорентиной" станет юбилейным для Буффона

Матч 24-го тура чемпионата Италии между "Фиорентиной" и "Ювентусом" станет юбилейным для вратаря "бьянконери" Джанлуиджи Буффона.

Как сообщает Opta, поединок с "фиалками" будет 500-м для 40-летнего стража ворот в составе туринской команды в Серии А.

Напомним, что матч "Фиорентина" – "Ювентус" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года. 

Не пропустите: Матч с "Фиорентиной" станет для Аллегри 200-м во главе "Ювентуса". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 24 62
2 Наполи 23 60
3 Лацио 23 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
8 Милан 23 35
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 24 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 23 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
Полная таблица

топ-5 тегов