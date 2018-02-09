Матч с "Фиорентиной" станет юбилейным для Буффона

Матч 24-го тура чемпионата Италии между "Фиорентиной" и "Ювентусом" станет юбилейным для вратаря "бьянконери" Джанлуиджи Буффона.

Как сообщает Opta, поединок с "фиалками" будет 500-м для 40-летнего стража ворот в составе туринской команды в Серии А.

Напомним, что матч "Фиорентина" – "Ювентус" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года.

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