Матч с "Хаддерсфилдом" станет для Венгера последним в "Арсенале"

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Матч с "Хаддерсфилдом" станет для Венгера последним в "Арсенале"

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде сыграет с "Хаддерсфилдом".

Этот матч станет последним для Арсена Венгера в качестве главного тренера лондонского клуба.

Напомним, что специалист принял решение покинуть команду по окончании сезона.

68-летний Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 года.

Матч "Хаддерсфилд" - "Арсенал" состоится сегодня, 13 мая и начнется в 17:00 мск.

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