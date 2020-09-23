Матч с ПАОКом стал для Мусаева 100-м во главе "Краснодара"

"Краснодар" обыграл ПАОК (2:1) в матче плей-офф Лиги Чемпионов. Для главного тренера краснодарского клуба Мурада Мусаева этот матч стал 100-м у руля "Краснодара".

В 100 матчах "быки" одержали 49 побед, 25 рас сыграли вничью.

Больше матчей на посту главного тренера "Краснодара" только на счету Олега Кононова (131 встреча).

Победу краснодарскому клубу принесли голы Виктора Классона и Реми Кабелла.

Ответный матч ПАОК - "Краснодар" состоится 30 сентября.

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