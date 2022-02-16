Матч с ПСЖ стал для Бэйла первым в ЛЧ за два года

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Матч с ПСЖ стал для Бэйла первым в ЛЧ за два года

Фото: инстаграм Бэйла\Автор неизвестен

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл вышел на поле в матче против "Пари Сен-Жермен" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.

Форвард на 87-й минуте встречи вышел на замену вместо французского нападающего команды Карима Бензема.

Это появление стало для Бэйла первым с 26 февраля 2020 года в рамках Лиги чемпионов.

В последний до этого раз он выходил на замену в игре с "Манчестер Сити" в 1/8 финала (1:2).

В нынешнем сезоне Бэйл сыграл в четыре матча в Ла Лиге, в которых забил один гол.

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