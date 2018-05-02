Матч с "Ромой" станет для "Ливерпуля" юбилейным в ЛЧ

"Ливерпуль" проведет свой 100-й матч в Лиге Чемпионов.

Юбилейным для мерсисайдцев станет ответный полуфинальный матч турнир против "Ромы".

В предыдущих 99 матчах "красные" одержали 47 побед, 30 раз сыграли вничью и потерпели 32 поражения.

В 2005 году "Ливерпуль" стал победителем Лиги Чемпионов.

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