Матч с "Ромой" станет для "Ливерпуля" юбилейным в ЛЧ

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Матч с "Ромой" станет для "Ливерпуля" юбилейным в ЛЧ

"Ливерпуль" проведет свой 100-й матч в Лиге Чемпионов.

Юбилейным для мерсисайдцев станет ответный полуфинальный матч турнир против "Ромы".

В предыдущих 99 матчах "красные" одержали 47 побед, 30 раз сыграли вничью и потерпели 32 поражения.

В 2005 году "Ливерпуль" стал победителем Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Де Росси и Джеко против Салаха, Мане и Фирмино: "Рома" и "Ливерпуль" объявили составы. | http://soccernews.ru

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