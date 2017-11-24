Матч с "Удинезе" станет 500-м для Сарри в качестве тренера

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Матч с "Удинезе" станет 500-м для Сарри в качестве тренера

26 ноября в 14-м туре Серии А "Наполи" сыграет против "Удинезе".

Как сообщает Football Italia, эта игра станет для наставника "Наполи" Маурицио Сарри 500-й в качестве тренера.

Первым местом работы Сарри стала итальянская "Стия", которую он возглавил в 1990 году.

"Наполи" при Сарри сыграл 118 матчей, 79 из них закончились победой, 20 ничьей, а 19 поражением.

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