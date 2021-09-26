Матч с "Вильярреалом" стал юбилейным для Марко Асенсио

Фото: инстаграм Асенсио/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" сыграл в нулевую ничью в матче седьмого тура Ла Лиги с "Вильярреалом".

Эта игра стала 200-м за мадридский клуб для испанского полузащитника Марко Асенсио. В них королевский клуб 127 победил, а сам футболист отличился 40 забитыми голами.

135 матчей Асенсио сыграл за "Реал" в Ла Лиге, 40 – в Лиге чемпионов, 17 – в Кубке Испании, 3 – в Суперкубке Европы, 3 – в Суперкубке Испании и 2 – на чемпионате мира среди клубов.

Асенсио дебютировал за "Реал" в матче за Суперкубок Европы против "Севильи" в 2016 году, отличившись голом.

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