Матч с явным фаворитом: "Реал" на своем поле примет "Лас-Пальмас"
"Реал" Мадрид – "Лас-Пальмас"
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Мурсия)
Закрывать программу 11-го тура испанской Ла Лиги будет поединок на "Сантьяго Бернабеу". Действующий чемпион мадридский "Реал" будет принимать одного из аутсайдеров текущего розыгрыша Примеры "Лас-Пальмас". После сенсационного поражения в минувшем туре от "Жироны", Королевский клуб постарается во чтобы то ни стало реабилитироваться перед болельщиками в грядущем матче.
После 10-ти туров "сливочные" занимают лишь 4-ю строчку в чемпионате, набрав за это время 20 баллов. Отставание от "Барселоны" составляет уже 11 очков при игре в запасе. И этот результат выглядит весьма неожиданным, учитывая то, как стартовал мадридский клуб в текущем сезоне. Реал в прекрасном стиле выиграл сначала Суперкубок УЕФА, а затем и Суперкубок Испании. Однако по ходу первой части чемпионата сливочные никак не могут найти себя настоящих. В этой связи можно вспомнить ничейные результаты в домашних матчах против "Валенсии" (2:2) и "Леванте" (1:1), а также поражение от "Бетиса" (0:1). В последнем же поединке Ла Лиги подопечные Зинедина Зидана неожиданно уступили на выезде "Жироне" со счетом 1:2.
Среди недели "Реал" получил болезненное поражение в Лондоне от "Тоттенхэма" в рамках Лиги чемпионов. Что и говорить, если "Шпоры" пробежали на 11 км больше, нежели игроки Королевского клуба. В общем, "сливочные" находятся в небольшом игровом кризисе. И хотя их наставник это, понятное дело, отрицает, статистика говорит об обратном.
"Лас-Пальмас" проводит очень неудачный сезон. На данный момент команда находится в глубоком кризисе. Островитяне проиграли в шести последних турах Примеры, с каждым матчем пропуская все больше. Так меньше трех голов за четыре предыдущие игры "Лас-Пальмас" не пропускал. На выезде "канарейки" обыграли только "Малагу" со счетом 3:1. В остальных четырех гостевых встречах одни поражения, и без забитых голов. После десяти сыгранных туров первенства "Лас-Пальмас" находятся аж на восемнадцатой строчке, имея всего шесть набранных пунктов при разнице забитых и пропущенных мячей 8:25. К предстоящему поединку они подходят с шестиматчевой проигрышной серией.
Отметим, что оба поединка прошлого сезона между командами завершались ничьей (2:2 – на Канарских островах и 3:3 в Мадриде).
Интересные факты противостояния "Реала" и "Лас-Пальмаса":
"Лас-Пальмас" не может выиграть у "Реала" с октября 2001 года
Два крайних матча между командами завершались вничью
"Реал" проиграл два поединка кряду
В последних семи матчах "Лас-Пальмас" одержал одну победу
Ориентировочные составы на игру:
"Реал": Касилья – Хакими, Начо, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналдо, Бензема.
"Лас-Пальмас": Лисоаин – Наварро, Лемос, Бигас, Мичел, Д.Кастельяно, Сампер, Гомес, Витоло, Реми, Кальери.
Прогноз на матч "Реал" – "Лас-Пальмас":
"Реал" после недавнего фиаско в Лиге Чемпионов будет максимально мотивированным и постарается согнать всю свою злость на проблемном "Лас-Пальмасе", который на данный момент явно не готов противостоять чемпиону. Однако разгром едва ли случится. В текущем сезоне "сливочные" ни разу не забивали четыре мяча за матч, что является большой редкостью.
Букмекеры уверены в победе "Реала". На этот результат коэффициент уж очень маленький – 1.07. Ничейный исход (коэффициент 15.00) в этом поединке, не говоря уже о победе "Лас-Пальмаса" (коэффициент – 24.00 – 34.00 баллов), выглядит из области фантастики.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|11
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|5
|Вильярреал
|11
|20
|6
|Севилья
|11
|19
|7
|Реал Сосьедад
|11
|17
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|11
|15
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Хетафе
|11
|13
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4