Матч с явным фаворитом: "Реал" на своем поле примет "Лас-Пальмас"

Теги реал мадридлас пальмас

Матч с явным фаворитом: "Реал" на своем поле примет "Лас-Пальмас"

"Реал" Мадрид – "Лас-Пальмас"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Мурсия)

Закрывать программу 11-го тура испанской Ла Лиги будет поединок на "Сантьяго Бернабеу". Действующий чемпион мадридский "Реал" будет принимать одного из аутсайдеров текущего розыгрыша Примеры "Лас-Пальмас". После сенсационного поражения в минувшем туре от "Жироны", Королевский клуб постарается во чтобы то ни стало реабилитироваться перед болельщиками в грядущем матче.

После 10-ти туров "сливочные" занимают лишь 4-ю строчку в чемпионате, набрав за это время 20 баллов. Отставание от "Барселоны" составляет уже 11 очков при игре в запасе. И этот результат выглядит весьма неожиданным, учитывая то, как стартовал мадридский клуб в текущем сезоне. Реал в прекрасном стиле выиграл сначала Суперкубок УЕФА, а затем и Суперкубок Испании. Однако по ходу первой части чемпионата сливочные никак не могут найти себя настоящих. В этой связи можно вспомнить ничейные результаты в домашних матчах против "Валенсии" (2:2) и "Леванте" (1:1), а также поражение от "Бетиса" (0:1). В последнем же поединке Ла Лиги подопечные Зинедина Зидана неожиданно уступили на выезде "Жироне" со счетом 1:2.

Среди недели "Реал" получил болезненное поражение в Лондоне от "Тоттенхэма" в рамках Лиги чемпионов. Что и говорить, если "Шпоры" пробежали на 11 км больше, нежели игроки Королевского клуба. В общем, "сливочные" находятся в небольшом игровом кризисе. И хотя их наставник это, понятное дело, отрицает, статистика говорит об обратном. 

"Лас-Пальмас" проводит очень неудачный сезон. На данный момент команда находится в глубоком кризисе. Островитяне проиграли в шести последних турах Примеры, с каждым матчем пропуская все больше. Так меньше трех голов за четыре предыдущие игры "Лас-Пальмас" не пропускал. На выезде "канарейки" обыграли только "Малагу" со счетом 3:1. В остальных четырех гостевых встречах одни поражения, и без забитых голов. После десяти сыгранных туров первенства "Лас-Пальмас" находятся аж на восемнадцатой строчке, имея всего шесть набранных пунктов при разнице забитых и пропущенных мячей 8:25. К предстоящему поединку они подходят с шестиматчевой проигрышной серией.

Отметим, что оба поединка прошлого сезона между командами завершались ничьей (2:2 – на Канарских островах и 3:3 в Мадриде). 

Интересные факты противостояния "Реала" и "Лас-Пальмаса":

"Лас-Пальмас" не может выиграть у "Реала" с октября 2001 года 

Два крайних матча между командами завершались вничью

"Реал" проиграл два поединка кряду

В последних семи матчах "Лас-Пальмас" одержал одну победу 

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Касилья – Хакими, Начо, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналдо, Бензема.

"Лас-Пальмас": Лисоаин – Наварро, Лемос, Бигас, Мичел, Д.Кастельяно, Сампер, Гомес, Витоло, Реми, Кальери.

Прогноз на матч "Реал" – "Лас-Пальмас":

"Реал" после недавнего фиаско в Лиге Чемпионов будет максимально мотивированным и постарается согнать всю свою злость на проблемном "Лас-Пальмасе", который на данный момент явно не готов противостоять чемпиону. Однако разгром едва ли случится. В текущем сезоне "сливочные" ни разу не забивали четыре мяча за матч, что является большой редкостью.  

Букмекеры уверены в победе "Реала". На этот результат коэффициент уж очень маленький – 1.07. Ничейный исход (коэффициент 15.00) в этом поединке, не говоря уже о победе "Лас-Пальмаса" (коэффициент – 24.00 – 34.00 баллов), выглядит из области фантастики.    

Александр Никитин | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов