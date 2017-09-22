Матч с "Жироной" пропустят шесть игроков "Барселоны"

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде огласил заявку команды на матч шестого тура Примеры против "Жироны".

Вне состава оказались травмированные Усман Дембеле и Рафинья Алькантара, а также Нелсон Семеду, Томас Вермален, Арда Туран и Жерар Деулофеу - эти четверо не сыграют по решению наставника.

Напомним, что матч "Жирона" - "Барселона" состоится 23 сентября в 21:45 по московскому времени.

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