Матч "Саутгемптон" - "Лестер" прерывался, чтобы футболист-мусульманин перекусил
Арбитр Роберт Джонс, работавший на матче 34-го тура АПЛ между "Саутгемптоном" и "Лестером", останавливал игру ради перекуса одного из игроков.
Защитник "лис" Уэсли Фофана во время паузы съел банан и попил воды.
Comme la semaine dernière, le match entre Southampton et Leicester s'est interrompu quelques secondes pour permettre à Wesley Fofana de rompre son jeûne. #PLRMC pic.twitter.com/FlGwTcibua— RMC Sport (@RMCsport) April 30, 2021
Дело в том, что француз является мусульманином и соблюдает пост в Рамадан. Таким образом, ему запрещено есть, пить, курить и заниматься сексом в дневное время в период с 12 апреля по 12 мая.
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