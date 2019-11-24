Матч Серии А перенесен из-за погодных условий

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Матч Серии А перенесен из-за погодных условий

Матч 13-го тура итальянской Серии А между "Лечче" и "Кальяри" был отменен из-за погодных условий.

Как сообщает Football Italia, всему виной сильный ливень, из-за которого поле оказалось не пригодно для игры.

Капитан команд выступали за проведение матча, однако арбитры решили перенести игру.

Напомним, что "Лечче" занимает в Серии А 17-е место, а "Кальяри" - пятое.

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