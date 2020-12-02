Матч "Шахтер" - "Реал" в одном фото
"Шахтер" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 2:0.
На сайте Goal.com появился снимок, характеризующий вчерашний матч команд.
Отметим, в первой встрече в ЛЧ в этом сезоне "Шахтер" также обыграл "Реал" со счетом 3:2.
После 5 туров группового этапа ЛЧ у "Шахтера" и "Реала" по 7 баллов, однако донецкий клуб по дополнительным показателям расположился строчкой выше мадридцев.
А еще: "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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