Матч Шотландия - Россия обслужит греческая бригада арбитров

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Матч Шотландия - Россия обслужит греческая бригада арбитров

Стало известно, кто рассудит матч отборочного турнира Евро-2020 Шотландия - Россия. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Обслуживать встречу будет греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом. Его ассистентами будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери назначен Яннис Пападопулос.

Напомнив встреча состоится 6 сентября, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало - в 21:45 (мск).

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