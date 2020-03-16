Матч Швеция - Россия не состоится. Евросоюз запретит въезд на свою территорию

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Матч Швеция - Россия не состоится. Евросоюз запретит въезд на свою территорию

Товарищеский матч между сборными Швеции и России не состоится, так как Европейский союз в ближайшее время ограничит въезд на свою территорию сроком на 30 дней из-за распространения коронавируса COVID-19.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что запрет введен для всех несущественных поездок на территорию ЕС.

Напомним, что матч Швеция - Россия должен был состояться 28 марта. Есть вероятность отмены еще одного товарищеского матча сборной России с командой Молдовы (31 марта).

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Матч ЦСКА - "Зенит" отменен из-за коронавируса

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