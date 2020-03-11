Матч Швеция - Россия пройдет без зрителей из-за коронавируса



Товарищеский матч между сборными Швеции и России пройдет при пустых трибунах, сообщают российские СМИ.

Такое решение принято в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.

Встреча пройдет в Стокгольме 28 марта в рамках подготовки к чемпионату Европы, который должен состояться с 12 июня по 12 июля в 12 европейских странах.

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