Матч Швеция - Россия пройдет без зрителей из-за коронавируса
Товарищеский матч между сборными Швеции и России пройдет при пустых трибунах, сообщают российские СМИ.
Такое решение принято в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.
Встреча пройдет в Стокгольме 28 марта в рамках подготовки к чемпионату Европы, который должен состояться с 12 июня по 12 июля в 12 европейских странах.
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