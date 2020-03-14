Матч "Сочи" - "Краснодар" пройдёт при пустых трибунах

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Матч "Сочи" - "Краснодар" пройдёт при пустых трибунах

Российская Премьер-лига приняла решение провести матч 22-го тура между "Сочи" и "Краснодаром" без зрителей.

Такие меры обусловлены борьбой с распространением коронавируса. Ранее соответствующее постановление утвердила Администрация Краснодарского края.

Напомним, что матч "Сочи" - "Краснодар" состоится в воскресенье, 15 марта, в 14:00 по московскому времени.

Согласно официальным данным, на территории России зафиксировано только 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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