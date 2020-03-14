Матч "Сочи" - "Краснодар" пройдёт при пустых трибунах
Российская Премьер-лига приняла решение провести матч 22-го тура между "Сочи" и "Краснодаром" без зрителей.
Такие меры обусловлены борьбой с распространением коронавируса. Ранее соответствующее постановление утвердила Администрация Краснодарского края.
Напомним, что матч "Сочи" - "Краснодар" состоится в воскресенье, 15 марта, в 14:00 по московскому времени.
Согласно официальным данным, на территории России зафиксировано только 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|47
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|21
|28
|8
|Уфа
|21
|26
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|21
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|22
|20