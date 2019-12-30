Матч "Сочи" - "Оренбург" ещё раз перенесли
Матч 18-го тура РПЛ между "Сочи" и "Оренбургом" снова перенесён на другую дату, сообщает пресс-служба турнира.
Напомним, что изначально игра была запланирована на 1 декабря, но её перенесли из-за эпидемии ангины среди футболистов южан.
Три недели назад РПЛ объявила новую дату поединка - 23 февраля. Однако клубы обратились с просьбой о переносе встречи для сохранения запланированной программы учебно-тренировочных сборов.
"Сочи" и "Оренбургу" пошли навстречу, назначив их очный матч на среду, 11 марта. Начало - в 19:30 по московскому времени.
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|19
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|19
|25
|7
|Уфа
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|8
|Динамо Москва
|19
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|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15