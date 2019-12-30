Матч "Сочи" - "Оренбург" ещё раз перенесли

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Матч "Сочи" - "Оренбург" ещё раз перенесли

Матч 18-го тура РПЛ между "Сочи" и "Оренбургом" снова перенесён на другую дату, сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, что изначально игра была запланирована на 1 декабря, но её перенесли из-за эпидемии ангины среди футболистов южан.

Три недели назад РПЛ объявила новую дату поединка - 23 февраля. Однако клубы обратились с просьбой о переносе встречи для сохранения запланированной программы учебно-тренировочных сборов. 

"Сочи" и "Оренбургу" пошли навстречу, назначив их очный матч на среду, 11 марта. Начало - в 19:30 по московскому времени.

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