Матч "Сочи" - "Оренбург" перенесён из-за эпидемии ангины у южан

Пресс-служба РПЛ объявила о переносе матча 18-го тура чемпионата между "Сочи" и "Оренбургом" на резервную дату.

Решение провести игру в другой день обусловлено форс-мажорными обстоятельствами, а именно эпидемии ангины в стане южан.

Сообщается, что "Сочи" обратился с просьбой перенести матч и "Оренбург" поддержал данную инициативу.

Напомним, что встречу планировалось провести 1 декабря в 14:00 по московскому времени. О новой дате и времени начала поединка будет сообщено дополнительно.

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