Матч состоится: "Локомотив" и "Спартак" назвали составы

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Матч состоится: "Локомотив" и "Спартак" назвали составыГлавные тренеры московских "Локомотива" и "Спартака" Юрий Семин и Массимо Каррера назвали стартовые составы своих команд на их сегодняшний очный матч.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов, Зобнин, Промес, Луис Адриано.

Не пропустите: превью к матчу "Локомотив" - "Спартак". | soccernews.ru

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6 Уфа 21 28
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15 Анжи 21 20
16 СКА Хабаровск 21 12
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