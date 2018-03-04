Матч состоится: "Локомотив" и "Спартак" назвали составы

Главные тренеры московских "Локомотива" и "Спартака" Юрий Семин и Массимо Каррера назвали стартовые составы своих команд на их сегодняшний очный матч.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов, Зобнин, Промес, Луис Адриано.

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