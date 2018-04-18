Матч "Спартак" - "Ахмат" обслужит Вилков, Лапочкин будет работать на встрече ЦСКА - "Краснодар"

Теги спартак москвацска москвакраснодар

Матч "Спартак" - "Ахмат" обслужит Вилков, Лапочкин будет работать на встрече ЦСКА - "Краснодар"

Состоялось назначение судейских бригад над матча 27 тура чемпионата России.

Стоит отметить, что на центральном матче тура между ЦСКА и "Краснодаром" будет работать рефери из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин

"Рубин" – "Ростов": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Анжи" – "Урал": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"СКА-Хабаровск" – "Динамо": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Арсенал" – "Зенит": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

"Тосно" – "Амкар": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

ЦСКА – "Краснодар": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Евгений Турбин (Московская область); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Локомотив" – "Уфа": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Алексей Сухой (Московская область); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

"Спартак" – "Ахмат": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

Не пропустите: Остаться в гонке за медали: ЦСКА постарается отыграться за неудачи на "Амкаре". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Челси" едет в гости к "Бернли"

"Челси" едет в гости к "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 26 56
2 Спартак Москва 26 50
3 ЦСКА Москва 26 48
4 Зенит Санкт-Петербург 26 48
5 Краснодар 26 47
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Ахмат 26 31
11 Динамо Москва 26 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 26 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов