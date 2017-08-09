Матч "Спартак" - "Арсенал" не будет перенесен на другой стадион

Матч пятого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Арсеналом" состоится на стадионе "Открытие Арена".

Поединок не будет перенесен на другую арену, несмотря на сообщения о минировании стадиона "красно-белых". Напомним, что угроза оказалась ложной.

Матч пройдет сегодня, 9 августа и начнется в 19:30 мск.

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