Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 6 апреля

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Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 6 апреля

Стали известны даты матчей 22-го тура чемпионата России.

Центральными матчами тура будут поединки между "Спартаком" и ЦСКА, а также "Локомотивом" и "Зенитом".

6 апреля, суббота 

14:00 "Анжи" – "Динамо"

16:30 "Краснодар" – "Крылья Советов"

19:00 "Спартак" – ЦСКА

7 апреля, воскресенье 

11:30 "Уфа" – "Ростов"

14:00 "Урал" – "Енисей"

16:30 "Рубин" – "Арсенал"

19:00 "Локомотив" – "Зенит"

8 апреля, понедельник 

17:00 "Оренбург" – "Ахмат"

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
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