Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 6 апреля

Стали известны даты матчей 22-го тура чемпионата России.

Центральными матчами тура будут поединки между "Спартаком" и ЦСКА, а также "Локомотивом" и "Зенитом".

6 апреля, суббота

14:00 "Анжи" – "Динамо"

16:30 "Краснодар" – "Крылья Советов"

19:00 "Спартак" – ЦСКА

7 апреля, воскресенье

11:30 "Уфа" – "Ростов"

14:00 "Урал" – "Енисей"

16:30 "Рубин" – "Арсенал"

19:00 "Локомотив" – "Зенит"

8 апреля, понедельник

17:00 "Оренбург" – "Ахмат"

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