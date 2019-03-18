Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 6 апреля
Стали известны даты матчей 22-го тура чемпионата России.
Центральными матчами тура будут поединки между "Спартаком" и ЦСКА, а также "Локомотивом" и "Зенитом".
6 апреля, суббота
14:00 "Анжи" – "Динамо"
16:30 "Краснодар" – "Крылья Советов"
19:00 "Спартак" – ЦСКА
7 апреля, воскресенье
11:30 "Уфа" – "Ростов"
14:00 "Урал" – "Енисей"
16:30 "Рубин" – "Арсенал"
19:00 "Локомотив" – "Зенит"
8 апреля, понедельник
17:00 "Оренбург" – "Ахмат"
Не пропустите: Глава судейства РФС: в матче "Спартак" - "Зенит" был пенальти на Дзюбе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11