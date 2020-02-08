Матч "Спартак" - "Партизан" едва не прервался из-за судейского скандала

Главный тренер "Партизана" Саво Милошевич хотел увести свою команду с поля в конце первого тайма матча со "Спартаком".

Напомним, что "гробари" и "красно-белые" встречаются в Катаре в рамках третьего тура Кубка "Париматч" Премьер.

Незадолго до перерыва судьи не зафиксировали фол "Спартака", что вызвало бурную реакцию Милошевича и полузащитника Бибраса Натхо.

В итоге арбитр удалил обоих, а тренер "Партизана" в знак протеста пытался прервать матч, но его убедили этого не делать.

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