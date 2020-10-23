Матч "Спартак" — "Ростов" перенесен в Ростов

"Спартак" и "Ростов" договорились о проведении матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги в Ростове, сообщает "Рейтинг букмекеров".

Ранее стало известно, что решению московского Роспотребнадзора "Спартаку" запрещено проводить в Москве матчи со зрителями ввиду непростой эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса. В Ростове на данный момент разрешается допуск зрителей на стадион, но не более 30 процентов от общей вместимости стадиона.

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 31 октября. После 11 туров "Спартак" занимает второе место в чемпионате России, а "Ростов" находится на пятой позиции.

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