Матч "Спартак" — "Ростов" перенесен в Ростов
"Спартак" и "Ростов" договорились о проведении матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги в Ростове, сообщает "Рейтинг букмекеров".
Ранее стало известно, что решению московского Роспотребнадзора "Спартаку" запрещено проводить в Москве матчи со зрителями ввиду непростой эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса. В Ростове на данный момент разрешается допуск зрителей на стадион, но не более 30 процентов от общей вместимости стадиона.
Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 31 октября. После 11 туров "Спартак" занимает второе место в чемпионате России, а "Ростов" находится на пятой позиции.
Не пропустите: В "Спартаке" заявили, что Селихов сдал два положительных теста на коронавирус. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 октября
-
Артем Дзюба изменил имидж
-
Игроки "Барселоны" написали гневное письмо руководству клуба
-
Матч "Спартак" — "Ростов" перенесен в Ростов
-
В дортмундской "Боруссии" недовольны поведением Санчо
-
Лига Европы: результаты всех матчей 22 октября
-
Капелло оценил дебют Миранчука за "Аталанту"
-
"Милан" уверенно победил "Селтик" в Лиге Европы
-
"Тоттенхэм" разгромил ЛАСК в Лиге Европы
-
"Лестер" разгромил украинскую "Зарю" в Лиге Европы
-
АЕК Карреры крупно проиграл в стартовом матче Лиги Европы
-
ЦСКА не смог обыграть "Вольфсберг" в Лиге Европы
-
Агент Фати требует от "Барселоны" повышения зарплаты для игрока
-
Гинер рассказал, почему он не продаст Влашича в "Зенит"
-
Сборная Германии собирается перехватить форварда у сборной Украины
-
Бывший игрок "Ростова" Баштуш перешел клуб из ОАЭ
-
Адольфо Гайч забил первый гол за ЦСКА
-
"Арсенал" нацелился на форварда сборной Нидерландов
-
"Рома", "Байер" и "Бенфика" победили в Лиге Европы, "Наполи" проиграл
-
"Арсенал" одержал волевую победу над "Рапидом" в Лиге Европы