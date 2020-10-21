Матч "Спартак" - "Ростов" пройдет без зрителей

Поединок 13-го тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" будет проходить без зрителей.

По сведениям телеграм-канала "Мутко против", "красно-белые" пытались согласовать с Роспотребнадзором присутствие на матче 15 тысяч болельщиков. Однако из-за нарушений в игре против "Зенита" было принято решение провести матч без зрителей.

Игра между "Спартаком" и "Ростовом" состоится 31 октября в 16:30 (мск).

После 11 туров "Спартак" идет в РПЛ на втором месте, уступая "Зениту" по дополнительным показателям.

Читайте также: "Спартак" проиграл "Енисею" в матче Кубка России. | http://soccernews.ru