Матч "Спартак" - "Ростов" пройдет без зрителей
Поединок 13-го тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" будет проходить без зрителей.
По сведениям телеграм-канала "Мутко против", "красно-белые" пытались согласовать с Роспотребнадзором присутствие на матче 15 тысяч болельщиков. Однако из-за нарушений в игре против "Зенита" было принято решение провести матч без зрителей.
Игра между "Спартаком" и "Ростовом" состоится 31 октября в 16:30 (мск).
После 11 туров "Спартак" идет в РПЛ на втором месте, уступая "Зениту" по дополнительным показателям.
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