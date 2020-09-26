Матч "Спартак" - "Зенит" будет показан на бесплатном канале
Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" будет показан на бесплатном канале "Матч ТВ" в прямом эфире.
Встреча пройдет 3 октября в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало матча - в 19:00 мск.
После 9 туров "Зенит" и "Спартак" делят 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. Клубы набрали по 20 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22