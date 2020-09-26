Матч "Спартак" - "Зенит" будет показан на бесплатном канале

Теги спартак москвазенит санкт-петербург

Матч "Спартак" - "Зенит" будет показан на бесплатном канале

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" будет показан на бесплатном канале "Матч ТВ" в прямом эфире.

Встреча пройдет 3 октября в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало матча - в 19:00 мск.

После 9 туров "Зенит" и "Спартак" делят 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. Клубы набрали по 20 очков.

Не пропустите: Кокорин нарушил медицинский регламент РПЛ перед матчем с "Тамбовом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" спас матч с "Вест Бромвичем", отыгравшись со счета 0:3

"Челси" спас матч с "Вест Бромвичем", отыгравшись со счета 0:3

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов