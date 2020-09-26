Матч "Спартак" - "Зенит" будет показан на бесплатном канале

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" будет показан на бесплатном канале "Матч ТВ" в прямом эфире.

Встреча пройдет 3 октября в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало матча - в 19:00 мск.

После 9 туров "Зенит" и "Спартак" делят 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. Клубы набрали по 20 очков.

Не пропустите: Кокорин нарушил медицинский регламент РПЛ перед матчем с "Тамбовом". | http://soccernews.ru