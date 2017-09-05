Матч "Спартак" - "Зенит" перенесён

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Матч "Спартак" - "Зенит" перенесён

РФПЛ на своём официальном сайте объявила о переносе матча 18-го тура между "Спартаком" и "Зенитом".

Игра, которая была запланирована на 26 ноября, состоится днём позднее в 19:30 по московскому времени.

По всей видимости, такое решение принято в связи с участием вышеупомянутых команд в еврокубках - "Спартак" 21 ноября дома сыграет с "Марибором", а "Зенит" 23 ноября на своём поле примет "Вардар".

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