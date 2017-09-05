Матч "Спартак" - "Зенит" перенесён
РФПЛ на своём официальном сайте объявила о переносе матча 18-го тура между "Спартаком" и "Зенитом".
Игра, которая была запланирована на 26 ноября, состоится днём позднее в 19:30 по московскому времени.
По всей видимости, такое решение принято в связи с участием вышеупомянутых команд в еврокубках - "Спартак" 21 ноября дома сыграет с "Марибором", а "Зенит" 23 ноября на своём поле примет "Вардар".
Не пропустите: Воронин считает, что у "Спартака" нет шансов в матчах с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5