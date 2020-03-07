Матч "Страсбур" - ПСЖ отменен из-за коронавируса

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Матч "Страсбур" - ПСЖ отменен из-за коронавируса

Матч 28-го тура чемпионата Франции "Страсбур" - ПСЖ отменили из-за коронавируса. Об этом сообщает Профессиональная футбольная лига.

Встреча должна была состояться сегодня, 7 марта. Новая дата матча пока не определена.

Решение принято после постановления местной префектуры, которая рекомендовала отменить мероприятия с массовым скоплением людей из-за распространения коронавируса

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Главные новости дня: 6 марта

Главные новости дня: 6 марта

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