Матч "Тамбов" - "Ахмат" пройдет без зрителей

Матч 14-го тура чемпионата России между "Тамбовом" и "Ахматом" пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

"В соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по республике Мордовия руководство ФК "Тамбов" приняло решение провести матч без зрителей", - говорится в заявлении.

Матч "Тамбов" - "Ахмат" состоится в субботу, 7 ноября в Саранске. Начало - в 19.00 (мск).

А еще: Широков рассказал, какое наказание для себя считает справедливым после избиения арбитра| http://soccernews.ru