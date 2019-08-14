Матч "Тамбов" - "Краснодар" перенесён из-за Лиги Чемпионов

"Тамбов" объявил о переносе матча шестого тура РПЛ против "Краснодара" с 18 на 17 августа.

"Сегодня, 14 августа, утром Российская Премьер-Лига оповестила футбольный клуб "Тамбов" о том, что в связи с участием ФК "Краснодар" в матчах плей-офф Лиги Чемпионов и в соответствии с пунктом 6.4.1 Регламента РПЛ матч 6-го тура "Тамбов" - "Краснодар" переносится с 18 на 17 августа. Время начала матча остается прежним - 16:30 мск. Игра пройдет в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, что "Краснодар" по итогам противостояния с "Порту" пробился в раунд плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

На этой стадии "быки" сыграют с "Олимпиакосом". Первый матч между командами состоится 21 августа в Греции, а ответный – 27 августа в России.

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